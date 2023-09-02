Владелец Ford был в полном шоке: ремонт задних фонарей обошелся ему дороже 500 тысяч рублей

Расширенные автомобильные функции, такие как системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении позитивным образом влияют на безопасность машины, но могут оказаться плохой новостью, когда речь заходит о ремонте авто.

Одной из таких историй поделился сотрудник американского автосервиса, в который приехал Ford F-150 2018 года выпуска. В машине вышли из строя задние фонари, а также перестали адекватно работать практически все системы безопасности и кнопки блока управления климат-контролем.

Как выяснилось впоследствии после проведения компьютерной диагностики, причиной выхода из строя электрики стали именно задние фонари пикапа, которые сгорели, вызвав параллельно целый каскад неисправностей в машине.

По словам автомехаников, в задние фонари F-150 попала вода, что привело к замыканию модулей систем контроля «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении.

Казалось бы, достаточно будет просто заменить задние фонари, каждый из которых стоит около 1000 долларов (примерно 100 тысяч рублей), но не тут то было. Ремонтники ошарашили владельца тем, что в задней светотехнике нет встроенных модулей систем безопасности, а значит их придется покупать отдельно. Вот только стоят они даже дороже, чем сами фонари.

После того, как к цене запчастей добавилась стоимость работ, в итоге она достигла отметки в 5 тысяч 600 долларов (540 тысяч рублей), что «мягко скажем» не обрадовало владельца Ford.

Впрочем, в конечном счете ему все равно пришлось расстаться с такой суммой, поскольку дешевле устранить поломку ему не предложили ни в одном другом сервисе.