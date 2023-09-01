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Вместо Seltos: новый недорогой кроссовер Kia показали на рендерах

Он появится в продаже в начале следующего года

Текст: Алексей Шмидт
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Большинство именитых автопроизводителей уже объявили о том, что в ближайшие годы заменят автомобили с двигателями внутреннего сгорания полностью электрическими моделями.

В этом же направлении движется и корейская Kia, которая постепенно расширяет собственную гамму электрокаров в популярном сегменте SUV.

Вслед за уже дебютировавшим флагманом EV9 и грядущим EV5 в «Киа» работают над компактным «паркетником», который станет «батарейной» заменой хорошо известного в России Seltos. Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры с одного известного в Корее YouTube-канала.

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Судя по реперам, опубликованным автомобильными художниками виртуального ателье «NY Mammoth», новый Kia EV4 получит дизайн, роднящий его с остальными представителями линейки электрокаров компании.

У машины будут скрытые в кузове дверные ручки, необычная оптика спереди и сзади, а также матовый пластиковый обвес по периметру кузова нестандартной формы и футуристичные колесные диски. 

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Автомобиль построят на платформе E-GMP. Для того, чтобы сделать его недорогим, в Kia собираются использовать систему зарядки 400 В. На рынке конкурировать EV4 предстоит с Tesla Model 2 и Volkswagen ID.2. Ориентировочная цена этой модели должна составить менее 30 тысяч долларов или примерно 2,8 млн рублей по нынешнему курсу. 

В продажу новый электрический кроссовер Kia поступит в начале следующего года. 

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=WK_vJ3HA3GA

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