У Tesla Model S появилась крутая широкофюзеляжная версия

Тюнинг-ателье «Unplugged Performance», специализирующееся на доработках электромобилей, преобразило еще одну Tesla. Машина, получившая прозвище «Темный рыцарь», обзавелась внешним обликом, который можно спутать с гиперкаром, но без излишне броских деталей.

Model S Dark Knight отличается от простой «эски» наличием широкофюзеляжного обвеса, состоящего из 19 элементов, которые выполнены из углеволокна.

Комплект включает в себя длиннохвостый спойлер, изготовленный в партнерстве с Koenigsegg Advanced Manufacturing, диффузор Autobahn, который увеличивает прижимную силу, а также рокерные панели, улучшающие и без того отличную аэродинамику Tesla.

Венчает внешнюю картину набор 21-дюймовых кованых моноблочных колесных дисков UP-03, обутых в спортивные покрышки Michelin Pilot Sport.

Двигатель и аккумулятор в этой «Тесле» установлены от модели S Plaid, а значит что производительность машины составляет как минимум 1020 лошадиных сил. Для того, чтобы улучшить управляемость седана, спецы из «Unplugged Performance» занизили его дорожный просвет, установили регулируемые задние стабилизаторы и алюминиевые рычаги.

Дополнили картину углеродно-керамические тормоза, охлаждаемые системой каналов из углеволокна.

Цены на полный пакет тюнинга не раскрываются, но стоит он явно недешево. Известно, что только спойлер на крышке багажника обойдется его покупателю в 3 тысячи 495 долларов или 380 тысяч рублей.