Новинки Lada могут оказаться китайскими

После того, как «Москвич» стал полностью китайским, теперь и новые «Лады» имеют высокие шансы обзавестись азиатскими корнями. Новость об этом была опубликована на портале «Авто.Мейл», редакторы которого, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что Dongfeng и «АвтоВАЗ» ведут активные дискуссии о совместной разработке нового автомобиля. Его, по слухам, собираются продавать под брендом Lada.

Пока переговоры находятся на ранней стадии, но если дело дойдет до развязки, новый автомобиль будет выпускаться с помощью Dongfeng. Его главным отличием от оригинала станет наличие шильдиков на кузове и в салоне с традиционной ладьей в форме буквы «В», вписанной в овал.

Недавно как Lada, так и Dongfeng участвовали в выставке в Москве, где китайцы показали новый 1,5-литровый мотор и роботизированную коробку передач.

Сегодня Dongfeng продает с 1,5-литровым двигателем мощностью 145 л.с. кроссовер 580, седан Shine Max (мощностью 190 л.с.), а также грузовую модель Captain-T, которая с недавних пор может использоваться в РФ как карета скорой помощи. До конца года модельный ряд компании в РФ собираются расширить до пяти моделей.

Что касается «АвтоВАЗа», то единственной «китайской» моделью Lada сейчас является кроссовер Lada X-cross 5, который представляет собой переименованный «поднебесный» автомобиль компании FAW с именем Bestune T77. Его выпуском занимается завод в Санкт-Петербурге, раньше принадлежавший Nissan.