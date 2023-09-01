Новый Hyundai Tucson впервые застукали снаружи и внутри

Актуальное поколение популярного кроссовера Hyundai Tucson было представлено в сентябре 2020 года, так что для этой генерации модели корейской марки уже давно назревает плановое обновление в середине жизненного цикла. Работы над реформенным «паркетником» идут полным ходом. Накануне его удалось заснять во время тестов на дорогах Сеула.

Фотошпионы смогли запечатлеть не только кузов модернизированного кроссовера, но и заглянуть в его салон, где обнаружился ряд неожиданных моментов.

Если внешне новый Tucson практически не будет отличаться от своего предшественника, то внутри машина получит совершенно другое оформление интерьера.

Как можно заметить на фотографии внутреннего убранства кроссовера, с рестайлингом там появится новое рулевое колесо, изменится передняя панель, а также появится пара изогнутых 12,3-дюймовых дисплеев, объединяющих в себе функции цифровой комбинации приборов и информационно-развлекательной системы.

Ждут ли новый Tucson какие-либо перемены с точки зрения техники пока неизвестно, но ходят слухи, что машина лишится варианта с 8-диапазонным «роботом» DCT, вместо которого начнет использовать 8-диапазонный классический «автомат».

Кроме того, должна вырасти емкость батарей гибридных версий машины, что обеспечит им увеличенный запас хода исключительно на электротяге, чем в актуальных кроссоверах.

Премьера обновленного Tucson состоится ближе к лету 2024 года. Первым рынком для нее станет Южная Корея, после чего к концу года машина доберется до Европы и США.