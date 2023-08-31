Как выглядит двигатель Toyota Prius с пробегом под полмиллиона км, за которым особо не следили

Пионер сегмента гибридных автомобилей Toyota Prius является завсегдатаем всевозможных рейтингов надежности и считается одним из самых крепких автомобилей в линейке японской марки. Недавно это утверждение подтвердили блогеры из США, которые решили разобрать двигатель «Приуса», проехавшего более 300 тысяч миль или около 500 тысяч километров.

По словам владельца этой машины второго поколения (2004 года выпуска) он приобрел ее в подержанном состоянии несколько лет назад и решил посмотреть, в каком состоянии находится ее силовой агрегат. При этом никаких нареканий к нему до демонтажа не было.

В итоге 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор 1NZ-FXE был снят с машины и подвергся тотальной переборке, в ходе которой даже удалось выяснить некоторую историю владения автомобилем.

Первое, на что обратили внимание в сервисе, так это на загрязненную дроссельную заслонку, которая, по-видимому, не чистилась с момента схода машины с конвейера ни разу.

Под крышкой цепи ГРМ обнаружился коричневый налет, что сервисмены связали с несвоевременной заменой масла. При этом серьезных признаков износа они не нашли.

Распределительные валы и головка блока цилиндров в двигателе «Приуса», откатавшего полмиллиона километров, также выглядели чистыми для пробега, который они прошли.

А вот что сильно напугало как сотрудников автосервиса, так и владельца этой машины, так это зрелище, которое открылось перед ними после снятия масляного поддона. Его покрыл толстый слой шлама, который мог появиться из-за использования некачественного масла, либо несоблюдения интервалов его замены.

Неважно выглядели и поршни мотора, в которых скопился нагар, а кольца залегли.

В целом же, даже несмотря на очевидно пренебрежительное отношение к этому «Приусу» со стороны его предыдущих владельцев, двигатель автомобиля для своих лет и пробега сохранился весьма неплохо, что в очередной раз доказывает надежность знаменитого «тойотовского» гибрида.