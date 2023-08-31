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В Сети показали кладбище суперкаров с брошенными и ржавеющими Bentley и Porsche

Их конфисковали китайские полицейские 

Текст: Алексей Шмидт
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Окраина китайского Ханчжоу (провинция Чжэцзян) стала местом последнего упокоения некогда роскошных автомобилей, которые были конфискованы у злоумышленников в «Поднебесной».

Видеоролик с демонстрацией этого кладбища дорогих машин, которому уже около двух лет, внезапно оказался вирусным на YouTube, и начал активно рекомендоваться пользователям, а также набирать просмотры.

Большинство из простаивающих авто из-за долгого нахождения под открытым небом находятся в удручающем состоянии, ржавея и собирая грязь и пыль, а некоторые экземпляры и вовсе теперь покрыты сорняками. 

Несмотря на то, что роскошными на этой импровизированной парковке являются далеко не все машины, среди них можно заметить такие дорогие и очень быстрые автомобили, как Chevrolet Corvette, Porsche Panamera Turbo, Audi R8, Aston Martin Vantage S и Bentley Flying Spur, цены на которые составляют сотни тысяч долларов (десятки миллионов рублей).

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Chevrolet Corvette
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Porsche Panamera Turbo
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Audi R8

Что интересно, даже несмотря на то, что машины являются конфискованными, местные власти не распродают их на аукционах, и не утилизируют, как например это делают на Филиппинах. 

В итоге автомобильное кладбище с годами продолжает расширяться и уже почти занимает весь лес в окрестностях городка Ханчжоу.

Фото:Geely Uncut

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