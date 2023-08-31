В Сети показали кладбище суперкаров с брошенными и ржавеющими Bentley и Porsche

Окраина китайского Ханчжоу (провинция Чжэцзян) стала местом последнего упокоения некогда роскошных автомобилей, которые были конфискованы у злоумышленников в «Поднебесной».

Видеоролик с демонстрацией этого кладбища дорогих машин, которому уже около двух лет, внезапно оказался вирусным на YouTube, и начал активно рекомендоваться пользователям, а также набирать просмотры.

Большинство из простаивающих авто из-за долгого нахождения под открытым небом находятся в удручающем состоянии, ржавея и собирая грязь и пыль, а некоторые экземпляры и вовсе теперь покрыты сорняками.

Несмотря на то, что роскошными на этой импровизированной парковке являются далеко не все машины, среди них можно заметить такие дорогие и очень быстрые автомобили, как Chevrolet Corvette, Porsche Panamera Turbo, Audi R8, Aston Martin Vantage S и Bentley Flying Spur, цены на которые составляют сотни тысяч долларов (десятки миллионов рублей).

Chevrolet Corvette

Porsche Panamera Turbo

Audi R8

Что интересно, даже несмотря на то, что машины являются конфискованными, местные власти не распродают их на аукционах, и не утилизируют, как например это делают на Филиппинах.

В итоге автомобильное кладбище с годами продолжает расширяться и уже почти занимает весь лес в окрестностях городка Ханчжоу.