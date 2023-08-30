Toyota выпустит электрическую версию Hilux с запасом хода до 800 км

С начала этого года ходили упорные слухи о том, что Toyota планирует выпустить электрический вариант своего популярного пикапа Hilux, который навяжет конкуренцию в этом сегменте американской «батарейной» новинке Rivian R1T. И эта информация в итоге подтвердилась.

Как пишет австралийское издание «CarsGuide», инженеры Toyota уже начали работать над таким автомобилем.

Журналисты ссылаются на слова вице-президента Toyota Australia по продажам, маркетингу и франчайзинговым операциям Шона Хэнли, который подтвердил, что компания заинтересована в этой модели:

Технические характеристики электрического Hilux пока не раскрываются, но по словам топ-менеджера «Тойота» он сохранит систему полного привода и пока будет иметь запас хода, аналогичный переднеприводному «батарейному» кроссоверу bZ4X, то есть около 440 километров по циклу WLTP.

Впрочем, в будущем этот показатель собираются удвоить, доведя до отметки в 800 километров, что на 150 километров больше, чем у того же Rivian R1T.

Сроки появления автомобиля пока не раскрываются, но известно, что первым рынком для него станет тайский, после которого машина может появиться в Австралии и в других странах, где пикапы пользуются высоким спросом среди покупателей.