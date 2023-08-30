Американец купил украденный с завода Ford внедорожник Bronco: теперь у него нет ни машины, ни денег

Покупая подержанный автомобиль всегда важно проверять его историю, причем актуально это не только для российского вторичного рынка, но и для западного.

На днях издание «AZ Family» поведало историю жителя Аризоны (США), который искал на «вторичке» внедорожник Ford Bronco, но сильно пожалел, что доверился продавцу.

Покупатель, назвавший себя Ником, раскошелился на 75 тысяч долларов (7 миллионов 200 тысяч рублей), купив автомобиль 2023 года выпуска с одометром, на котором было всего несколько тысяч километров пробега.

Автомобиль не проверялся по базам, поскольку выглядел как полностью новый и обладал по словам его продавца «чистой» историей владения.

Спустя три недели «Ник» решил обменять свой Bronco на пикап в одном из дилерских центров Ford, где обнаружилось, что VIN-номер в его внедорожнике перебит. Оказалось, что конкретно этот «Бронко» является одним из нескольких автомобилей, не так давно украденных с завода Ford в Детройте.

Разумеется, полиция тут же конфисковала машину, а владелец злополучного автомобиля теперь жалуется на то, что у него нет ни авто, ни 75 тысяч долларов, потраченных на его покупку. И возмещать ему ни то, ни другое пока никто не собирается и вряд ли уже соберется.