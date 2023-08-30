Новейший пикап Tesla Cybertruck раскритиковали за качество сборки

На прошлой неделе в Сети всплыло электронное письмо генерального директора Tesla Илона Маска, в котором он требовал улучшить качество сборки готовящегося к выходу в продажу пикапа Cybertruck. А теперь на «Reddit» появились фотографии, отлично демонстрирующие, что именно имел в виду босс Tesla.

Пользователь под ником u/kmraceratx недавно опубликовал семь снимков Cybertruck крупным планом, на которых видно, как кузовные панели машин не совпадают по рисунку выштамповок между собой, а между ними заметны разные зазоры. Заголовок к посту гласил следующее:

«Одна из самых богатых компаний в мире, друзья…. Удивительно, но это лучшее, что они могут придумать…».

На фотографиях, вероятно, были запечатлены тестовые прототипы, в которых компания вряд ли уделяла много внимания контролю качества.

Впрочем, это не отменяет общие проблемы с качеством сборки автомобилей Tesla, на которые жаловались и продолжают жаловаться владельцы таких машин.

Многие пользователи соцсетей оказались недовольны тем, что видят на фотографиях, но в самой компании пока хранят молчание.

Очень скоро Tesla начнет первые поставки Cybertruck, по которым уже станет понятно, будут ли подобные расхождения между кузовными деталями в серийных машинах, или же автопроизводитель найдет способ решить эту проблему, избежав очередной волны критики в свою сторону.