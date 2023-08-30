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Honda может возродить спорткупе Prelude в качестве электромобиля

Премьера такого автомобиля может состояться уже в ближайшие годы

Текст: Алексей Шмидт
prelude 2024

Японский автомобильный концерн Honda может похвастать множеством имен, которые вошли в историю автопрома как выдающиеся спортивные машины (чего стоят только S2000 и NSX), но купе Prelude в список культовых если и включают, то очень редко.

Тем не менее, похоже, в «Хонде» решили вернуть к жизни это название. Причем уже в виде электромобиля.

Накануне стало известно о том, что японская автомобильная марка подала заявку на регистрацию товарного знака Prelude, которое собирается использовать в качестве имени для одного из новых транспортных средств.

Копия Honda electrification plan sports cars 1

По информации «MotorTrend», им может оказаться электромобиль, который появится в продаже в ближайшие несколько лет.

В его основу должна лечь платформа e:N, подразумевающая установку электромотора сзади. Впрочем, пока это только слухи, которые сама Honda не подтверждает, но и не опровергает. 

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Напомним, Prelude появился в 1978 году и просуществовал на протяжении пяти поколений. В 2000 году Honda приняла решение снять эту модель с производства из-за высокой себестоимости и слабых показателей продаж. 

Источник:MotorTrend

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