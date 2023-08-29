Водителям и пассажирам BMW X5 можно больше не бояться обстрелов из автоматов Калашникова

Спустя всего пару недель после того, как BMW представила бронированный лимузин 7er, линейка таких машин баварского бренда пополнилась еще и популярным кроссовером X5. Его премьера состоится на Мюнхенском автосалоне в начале сентября, а главным отличием от простых «икс пятых» станет пуленепробиваемый кузов и стекла.

В Сеть уже выложили фотографии такого кроссовера. Судя по ним, внешне машина ничем не отличается от простого X5 с пакетом «М», который периодически мелькает в том числе и на дорогах России.

Основную разницу между автомобилями можно заметить по оформлению их интерьеров, да и то, если заглянуть под обшивку. В бронированном «паркетнике» стальные пластины разместили внутри дверей, в потолке, а также багажном отделении и под полом. Кроме того, разработчики защитили двигатель и бензобак машины.

В итоге получился кроссовер, бронь которого соответствует стандарту VR6, а значит способна выдерживать обстрел из автоматов Калашникова и даже взрыв ручных гранат DM51.

Каким окажется вес такого автомобиля – не уточняется, но приводить в движение «паркетник» будет 4,4-литровый бензиновый твин-турбированный мотор, выдающий 523 лошадиные силы, способный разгонять защищенный кроссовер с места до 100 километров в час за 5,9-секунды (на 1,7-секунды медленнее, чем в стоковой версии).