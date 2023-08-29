Рабочий прототип новой «бюджетной» модели Lada засветился во время тестов 

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над проектом новой модели B-класса, которая будет продаваться сразу в нескольких типов кузова. Уже доподлинно известно, что машина получит название Iskra и будет продаваться сразу в нескольких типах кузова – седан, универсал и кросс-универсал.

Накануне рабочий прототип 4-дверки заметили во время тестов на дорогах Тольятти. Фотографиями автомобиля поделился один из подписчиков инсайдерского телеграм-канала «Автопоток».

Запечатленный седан традиционно для еще не представленной официально машины был облачен в тяжелый камуфляж, скрывающий не только все линии кузова, но и даже светотехнику.

На снимках перспективная модель «АвтоВАЗа» обладает сбалансированными и современными пропорциями кузова, что подтверждает слухи о планах разместить ее в линейке Lada между моделями Granta и Vesta.

Созданием Iskra инженеры тольяттинского автогиганта начали заниматься еще во времена, когда в проекте участвовала компания Renault.

Несмотря на уход французов из России «АвтоВАЗ» продолжит использовать в этой модели платформу CMF-B, но до начала ее производства постарается сделать это шасси максимально «российским» (за счет отечественных поставщиков комплектующих).

Массовым Lada Iskra «вазовцы» планируют заняться ближе к концу 2024 года. Примерно тогда же автомобиль поступит в продажу.