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Новый Volkswagen Passat неожиданно рассекретили до премьеры

Его будут продавать только в кузове универсал

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen готовится к глобальному дебюту нового поколения знаменитой модели Passat, которая с переходом в следующую генерацию будет представлена исключительно в версии универсал.

До недавнего времени оценить каким окажется дизайн машины можно было исключительно по шпионским фотографиям, где новый «Пассат» был представлен исключительно в плотном камуфляже, но все поменялось накануне, когда в Сеть слили первое изображения машины без маскировки.

Попавшее в распоряжение одного из западных автомобильных журналов фото демонстрирует переднюю часть машины и частично боковину ее кузова. Судя по нему, универсалу достанется экстерьер, роднящий его с семейством электромобилей VW ID.

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Длина машины должна составить 4,9-метра, тем самым оказавшись немного больше, чем была у ее предшественника. Колесная база увеличится до 2,8-метров, тем самым добавив свободного пространства для ног пассажиров заднего ряда. 

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В основу автомобиля ляжет модульная платформа MQB Evo, на которой ранее был построен кроссовер Tiguan. Линейка двигателей универсала должна включить в себя как бензиновые и дизельные моторы, так и гибридные силовые установки, мощность которых будет варьироваться в пределах 204-272 лошадиных сил. 

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Одной из главных «фишек» нового поколения Passat называют ее новое адаптивное шасси DCC Pro, которое должно обеспечить подвеске машины комфорт, сопоставимый с люксовыми автомобилями. 

Официальная премьера автомобиля состоится уже в начале сентября. 

Источник:Drive
Фото:Drive

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