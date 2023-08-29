В России появился истинный японский хэтчбек за 1,7 млн рублей

Компания Suzuki долгое время была одним из тех японских автопроизводителей, который максимально долго сопротивлялся давлению со стороны Запада и продолжал вести бизнес в России. Впрочем, постепенно и ей пришлось остановить официальные поставки своих машин в РФ, поэтому большая часть из них, если не вся, к нам теперь идет по параллельному импорту.

Одним из очередных пополнений в линейке этой марки стал субкомпактный 5-дверный хэтчбек, который ранее не продавался в России и предназначен для передвижения в плотном городском потоке.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в РФ начали поставлять Suzuki Swift 2023 года выпуска. Это машины с околонулевыми перегонными пробегами, укомплектованные 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 83 и 91 лошадиные силы. Связку ему составляет вариатор или «робот».

Длина исконно японской модели составляет 3,8-метра, ширина – 1,7-метра, высота – 1,5-метра, а размер колесной базы 2,4-метра.

В арсенал ввезенных в Россию «Свифтов» по «серому» импорту входят: система бесключевого доступа в салон, камеры кругового видеообзора, датчики парковки, климатическая система, а также информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем.

Цены на такие хэтчбеки на нашем рынке начинаются с отметки в 1,7 миллиона рублей и доходят до 1,9 миллиона рублей в зависимости от уровня оснащения и жадности того или иного дилера.