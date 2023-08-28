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Один из самых узких автомобилей в мире вышел в продажу 

Его оценили в 490 тысяч рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Китайская компания Wuling начала продажи в «Поднебесной» новой коммерческой модели, отличительной чертой которой является сверхузкий кузов (1,08-метра). Благодаря ему машина способна проезжать даже самые недоступные для большинства автомобилей переулки, а также демонстрировать выдающийся радиус разворота всего в 4,3-метра. 

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Мини-грузовичок получил название E10 и предлагается китайским покупателям по цене от 36 тысяч 800 юаней или 490 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Объем грузового пространства машины составляет до 1,7 кубических метра, а максимальный показатель грузоподъемности достигает отметки в 200 кг, что должно полностью удовлетворять потребности для небольших грузоперевозок. 

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Благодаря универсальной конструкции, автомобиль можно использовать не только как грузовик, но еще и как мобильный магазин для продаж продуктов питания, холодных напитков или цветов. 

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Длина машины равна 3305 мм, ширина – 1080 мм, высота – 1690 мм. Приводит в движение Wuling E10 электромотор, способный разгонять ее до скорости в 71 километр в час. Запас хода на полностью заряженной батареи способен достигать 150 километров при средней скорости в 40 км/ч.

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Список оснащения мини-автомобильчика включает в себя два порта USB, системы ABS и EBD (антиблокировочная и распределения тормозного усилия), помощника при подъеме в гору, подушку безопасности водителя, систему контроля давления в шинах, а также кондиционер.

Напомним, звание самого узкого в мире автомобиля сейчас носит детище американской компании Commuter Cars под названием Tango 600. Ширина такой машины составляет всего 99 см.

Источник:MyDrivers

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