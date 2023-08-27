Toyota выпустит новый дешевый рамный внедорожник Tamaraw: как он будет выглядеть

В середине августа компания Toyota показала концепт новой универсальной машины под названием Rangga, которая должна стать основой для рамного пикапа. Позже на его базе будет построен еще и рамный внедорожник, которому достанется имя Tamaraw.

Это название ранее уже использовалось японским автопроизводителем в модели для Юго-Восточной Азии, продававшейся там в период с 1977 по 1986 годы. Машина представляла собой рамный пикап с подвеской на рессорах и относительно простым салоном, который порой даже не имел отделки.

Пикап Toyota Rangga

Как будет выглядеть современный Toyota Tamaraw решили продемонстрировать независимые дизайнеры из Филиппин – одной из стран, где и планируют продавать такой внедорожник.

По мнению автомобильного художника Andrew Guerrero, машине достанется точно такой же брутальный внешний вид спереди, что и пикапу Rangga, с бюджетным оформлением «передка» в виде сплошной панели из неокрашенного пластика, а также 8-угольными галогенными фарами.

В отличие от пикапа у внедорожника будет 2-рядная кабина, за которой расположится выполненная из углепластика надстройка, прикрывающая багажное отделение. Задние фонари выполнят в виде прямоугольников и интегрируют их в бампер, соединенный с широкими накладками на крыльях.

Техническая сторона такой машины не раскрывается, но ходят слухи, что это будет рамный внедорожник, оснащенный бензиновым двигателем.

Одной из главных «фишек» этой модели должна стать ее цена, но насколько дешевым окажется утилитарный вездеход пока точно сказать сложно. Премьера и выход в продажу Toyota Tamaraw в Юго-Восточной Азии намечены на 2024 год.