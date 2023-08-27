Американка обвиняет Tesla в смерти своего мужа 

Вдова одного из владельцев автомобилей Tesla в США обвинила американского автопроизводителя в смерти мужа. По ее словам, машина, в которой он ехал, вышла из строя, из-за чего врезалась в дерево. Из-за сильного удара он оказался в ловушке и не смог покинуть быстро воспламенившийся автомобиль.

Накануне иск от Джиён Юн против Tesla поступил в окружной суд Нью-Йорка. В документе утверждается, что «транспортное средство вышло из строя и столкнулось с деревом, ударившись водительской дверью, что не позволило управлявшему машиной мужу Юн покинуть внезапно загоревшийся из-за литий-ионной батареи электромобиль.

Женщина обвиняет Tesla в том, что она продала ее мужу автомобиль в «дефектном и предаварийном состоянии». При этом как именно «Тесла» вышла из строя, вызвав аварию, в иске не уточняется.

Изданию «CarsCoops» удалось получить фото машины после ДТП. И, судя по нему, речь идет о седане Tesla Model 3, который в результате пожара превратился в обгоревший кусок металла.

Сам американский автопроизводитель поданный против него иск пока никак не комментирует.