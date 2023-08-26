Ультра-редкий кабриолет Ford Escort продают по сногсшибательной цене

Аукционный дом «Car and Classic» опубликовал список лотов ближайших торгов, среди которых обнаружился весьма необычный автомобиль Ford. Речь идет о невероятно редкой версии Ford Escort в кузове кабриолет (XR3i), собранной в единичных экземплярах, которая отлично сохранилась до наших дней.

Машина сошла с конвейера в 1985 году и, как утверждается в описании к лоту, находится в отличном состоянии, на что намекают в том числе и фотографии.

Сиденья Recaro кабриолета, отделанные натуральной кожей, выглядят почти как новые. Примерно то же самое можно сказать и о его кузове.

Под капотом автомобиля установлена 1,5-литровая бензиновая «четверка», работающая в паре с 5-скоростной механической коробкой передач.

Утверждается, что конкретно этот Ford Escort не ездил по дорогам с 2006 года, но недавно вернулся в эксплуатацию, пройдя перед этим традиционное техническое обслуживание.

Сейчас на его одометре красуется цифра в 100 тысяч 153 мили или чуть более 160 тысяч километров. Вместе с кабриолетом владелец машины собирается отдать покупателю коробку запасных частей, включающих в себя оригинальные фары и зеркала, а также редкие элементы декора салона.

Несмотря на редкость и отличное состояние цена автомобиля оказалась на удивление невысокой. За нее планируют выручить 5 тысяч 900 фунтов стерлингов или всего 705 тысяч рублей.