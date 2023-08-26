Владельцы Tesla раскрыли неожиданные «головные боли», связанные с эксплуатацией электромобилей

Транспортные средства, работающие на электричестве, называют будущим мирового автопрома. Одной из самых знаменитых среди них сейчас является продукция американской марки Tesla. Более десятка владельцев таких машин рассказали о том, с какими неожиданными проблемами столкнулись при переходе на электромобили.

Быть первопроходцами, когда речь заходит об электрокарах, непросто. Это подтверждают журналисты западных СМИ, которым удалось получить комментарии от людей, активно эксплуатирующих такую технику (в частности машины Tesla).

И хотя многие из раскрытых проблем могут относиться к любому электромобилю, некоторые из них указывают на потенциальные проблемы с бизнес-моделью Tesla.

Так, к примеру, по словам владельцев Tesla, они были очень удивлены, когда им приходилось менять покрышки на своих машинах раньше, чем в автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями.

И это наблюдение вполне имеет место. По данным шинной компании Bridgestone, в электромобилях покрышки расходуются примерно на 30% быстрее, чем в традиционных машинах с двигателями внутреннего сгорания. Это связано с высоким весом электрокаров из-за массивной литий-ионной батареи.

Еще одна жалоба на свои машины, которая прозвучала из уст владельцев Tesla, касается проблем с качеством.

В некоторых автомобилях наблюдаются дефекты сборки, которые впоследствии бесплатно устраняются. Но это обстоятельство наглядно демонстрирует отсутствие внимания со стороны автопроизводителя к деталям.

В список других «головных болей», с которыми сталкиваются владельцы «Тесла», были включены: высокая стоимость страховки, проблемы с открытием дверных ручек при отрицательных температурах, баги в программном обеспечении, а также необоснованное срабатывание системы автоматического торможения.