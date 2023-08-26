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Увеличенный рамный внедорожник Suzuki за 1,4 млн рублей выходит на новые рынки сбыта

Это знаменитый «малыш» Jimny, которому достались две дополнительные двери и увеличенная колесная база

Текст: Михаил Романченко
Suzuki Jimny 5 door South Africa

Спустя меньше, чем через полгода с момента запуска продаж удлиненного рамного внедорожника Suzuki Jimny в Индии эта модель расширяет географию присутствия.

Новым рынком сбыта для 5-дверного «Джимни» стала Южная Африка, где автомобиль дебютировал в слегка ином внешнем облике, чем в Азии. Пятидверный Jimny для южноафриканского рынка выглядит в значительной степени идентично индийской версии, но обладает одним интересным отличием. 

Машине досталась точно такая же радиаторная решетка, что и в стране ее производства, а также светодиодные фары круглой формы и легкосплавные колесные диски.

Suzuki Jimny 5 door

А вот в чем индийский и южноафриканский внедорожники будут отличаться, так это в цвете кузова. Последний сможет похвастать новой зеленой схемой окраса, которая напоминает цвет, используемый в машинах для индийской армии. 

Suzuki Jimny 5 door Military Green

Внутреннее убранство «растянутого» Jimny для африканского континента полностью совпадает с оригиналом. То же самое касается и его двигателя, в качестве которого используется полуторалитровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник» на 105 лошадиных сил и 138 Нм, агрегатированный 5-ступенчатой МКПП или 4-диапазонным классическим «автоматом».

За внедорожные возможности в 5-дверной версии Jimny для Южной Африки будет отвечать полноприводная трансмиссия с механической раздаточной коробкой передач.

Сколько будет стоить южноафриканский вариант этой модели Suzuki не уточняется, но в Индии за удлиненный «Джимни» просят от 1 миллиона 274 тысяч рупий или 1,4 млн рублей по текущему курсу. 

Источник:Indiacarnews

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