В Сети показали «почти идеальную» Toyota GR 86

Одной из главных претензий к актуальному поколению Toyota GR 86 был недостаток внешней агрессивности. Исправить этот недочет решили в японском тюнинг-ателье Aimgain, разработав для этого родстера «Тойоты» собственный обвес.

Изменения, внесенные в экстерьер GR 86, начинаются с передней части кузова, где машине достался специальный сплиттер и совершенно новый передний бампер с широкой черной сетчатой решеткой, чем заметно преображает дизайн автомобиля.

Перемены спереди затрагивают, в том числе и фары, которые в доработанном варианте благодаря накладкам в цвет кузова удалось сделать гораздо более узкими, а значит более агрессивными.

Дополняют картину новые воздуховоды, другие юбки и пятиспицвые колеса по бокам, а также новый диффузор, антикрыло и вихревый генератор сзади, выполненные в стиле Mitsubishi Lancer Evo.

Сколько будет стоить такой боди-кит, избавляющий GR 86 от одного из главных недостатков, не уточняется.

Но не так давно эта модель Toyota попала в заголовки мировой автомобильной прессы не из-за своего внешнего вида, а из-за проблемы, которую ее владельцы обнаружили во время трек-дней.

Опытным путем они выяснили, что как GR 86, так и ее родственник Subaru BRZ страдают от падения давления в двигателе FA24 во время прохождения скоростных правых поворотов, что может приводить к выходу из строя таких агрегатов и последующему дорогостоящему ремонту.