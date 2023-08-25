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Новый недорогой кроссовер Tata засветился во время рекламных съемок

Он выйдет в продажу в ближайшие месяцы

Текст: Алексей Шмидт
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Линейка индийской компании Tata Motors включает в себя немало представителей новомодного сегмента кроссовера, но чуть ли не самым популярным в этом списке является бюджетник Nexon. Премьера актуального поколения этой модели состоялась несколько лет назад, а теперь «паркетник» готовится к плановому фейслифтингу. Накануне машину удалось рассекретить фотошпионам, запечатавшим ее во время рекламных съемок. 

Если ранее Nexon попадался в объективы исключительно в камуфляже, то теперь машину впервые заметили без маскировки. 

2023 Tata Nexon Leaked

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, машине достанется новая передняя часть кузова, которая примерит на себе более современный стиль, который ранее достался концепту Curvv. Новый Nexon обзаведется другой радиаторной решеткой, узкими фарами, а также колесными дисками с пересмотренным внутренним рисунком. 

Боковой профиль машины на снимках выглядит идентично предшественнице за исключением немного изменившейся задней стойки, тогда как задняя часть кузова щеголяет новой пятой дверью с зауженными фонарями и модернизированным бампером.

New Tata Nexon Facelift Model Exterior Images Reveal

Заглянуть в салон машины фотошпионам не удалось, но, скорее всего, внутри кроссовер ожидает появления другой передней панели с более крупным экраном мультимедийной системы. Помимо него у обновленного Nexon будет цифровая передняя панель, а также новые сенсорные элементы управления.

Приводить в движение машину предстоит средней линейке двигателей, которая в Индии включает в себя 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый турбодизель. Связку обоим составляют как 5- и 6-скоростная МКПП, так и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая коробка передач AMT. 

В продажу одна из самых доступных моделей в SUV-линейке Tata поступит в ближайшие месяцы.

Фото:MotorBeam

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