Новый недорогой кроссовер Tata засветился во время рекламных съемок

Линейка индийской компании Tata Motors включает в себя немало представителей новомодного сегмента кроссовера, но чуть ли не самым популярным в этом списке является бюджетник Nexon. Премьера актуального поколения этой модели состоялась несколько лет назад, а теперь «паркетник» готовится к плановому фейслифтингу. Накануне машину удалось рассекретить фотошпионам, запечатавшим ее во время рекламных съемок.

Если ранее Nexon попадался в объективы исключительно в камуфляже, то теперь машину впервые заметили без маскировки.

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, машине достанется новая передняя часть кузова, которая примерит на себе более современный стиль, который ранее достался концепту Curvv. Новый Nexon обзаведется другой радиаторной решеткой, узкими фарами, а также колесными дисками с пересмотренным внутренним рисунком.

Боковой профиль машины на снимках выглядит идентично предшественнице за исключением немного изменившейся задней стойки, тогда как задняя часть кузова щеголяет новой пятой дверью с зауженными фонарями и модернизированным бампером.

Заглянуть в салон машины фотошпионам не удалось, но, скорее всего, внутри кроссовер ожидает появления другой передней панели с более крупным экраном мультимедийной системы. Помимо него у обновленного Nexon будет цифровая передняя панель, а также новые сенсорные элементы управления.

Приводить в движение машину предстоит средней линейке двигателей, которая в Индии включает в себя 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый турбодизель. Связку обоим составляют как 5- и 6-скоростная МКПП, так и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая коробка передач AMT.

В продажу одна из самых доступных моделей в SUV-линейке Tata поступит в ближайшие месяцы.