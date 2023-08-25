В Россию привезли самый красивый автомобиль в мире в 2023 году

Автомобили Ferrari никогда не считались чем-то практичным. Впрочем, с недавних пор в линейку этого знаменитого итальянского бренда входит модель, которая может похвастать таким качеством. Да и не только им. Эту машину признали самым красивым автомобилем на планете в 2023 году. И теперь ее стало возможно купить в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в РФ привезли новый кроссовер Ferrari Purosangue. Это автомобиль 2023 года выпуска, оснащенный 6,5-литровым бензиновым атмосферным мотором V12 мощностью 715 лошадиных сил.

Ассистирует ему 8-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и система полного привода.

С места до скорости в 100 километров в час такой кроссовер разгонятся всего за 3,3-секунды, а до 200 км/ч делает это за 10,6-секунды. «Максималка» машины составляет более 310 километров в час.

Как известно, красота – понятие субъективное, поэтому выбирать что-то наиболее привлекательное в мире принято путем голосования. Именно такой подход выбрали авторы конкурса «Car Design Award».

Весной этого года они назвали три самых красивых автомобиля в 2023 году, где лучшим оказался как раз Ferrari Purosangue. Итальянский кроссовер опередил Toyota Prius и Jeep Avenger.

В России самый привлекательный внешне автомобиль на планете стоит недешево. За него просят 99 миллионов рублей или почти миллион евро.