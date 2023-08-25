У Haval появится новый брутальный кроссовер Raptor за 2,6 млн рублей

Компания Haval показала «живой» вариант своего нового кроссовера Raptor, входящего в линейку моделей Dragon. Машина позиционируется как легкий SUV с хардкорными дизайнерскими решениями и ценой до 200 тысяч юаней или 2 миллиона 600 тысяч рублей.

«Раптору» достался дизайн, роднящий его с другими представителями гаммы моделей китайского автопроизводителя, включая круглые фары, оквадраченный силуэт и широкую радиаторную решетку с овальными ламелями.

Сзади машину оснастили вертикальными фонарями, состоящими из двух полукруглых блоков, а дверь багажника, на которую водрузили запасное колесо, было решено сделать распашной, как во многих внедорожниках.

Длина Raptor составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,8-метра. Размер колесной базы равен 2,7-метрам. Минимальный дорожный просвет – 200 мм, что позволяет преодолевать брод глубиной до 560 мм.

В салоне кроссовера установили необычно большую цифровую комбинацию приборов и «плавающий» экран мультимедийной системы, которые сочетаются с круглыми шайбами кондиционера и 3-спицевым рулевым колесом.

Приводить в движение «Раптор» будет гибридная система Hi4 разработки Great Wall мощностью 383 лошадиные силы. В ее основу ляжет 1,5-литровая «наддувная четверка», сочетающаяся с двумя электромоторами, один из которых вместе с электронной блокировкой дифференциала расположится на задней оси, обеспечив работу системы полного привода.

В качестве батареи в кроссовере выступит аккумулятор емкостью 19,1 кВт/ч либо 27,55 кВт/ч, которых будет достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 102 километров и 145 км (по циклу NEDC) соответственно.

Точные цены на машину пока не объявлены, но ожидается, что они вряд ли окажутся выше 200 тысяч юаней или 2 миллионов 600 тысяч рублей по текущему курсу.