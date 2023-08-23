У Kia появится сразу два новых пикапа: первые изображения

Компания Kia готовит дебютную модель в новом для себя классе – пикапы. Машина уже находится в разработке и основана на проекте, который стартовал еще в 2020 году.

Впрочем, несмотря на то, что инженерам корейской марки не пришлось начинать создание машины с нуля, ее появления придется подождать как минимум до середины 2024 года. По крайней мере такого мнения придерживаются журналисты из США.

Интересный момент в этой истории заключается в том, что в планы Kia входит не один, а сразу два пикапа.

Первый уже получил название Tasman и будет представлять собой традиционный тяжелый «утилитарник» с двойной кабиной, а также кузовом на раме, обладая высокими возможностями буксировки и грузоподъемности. Его главными конкурентами станут Toyota Hilux и Ford Ranger.

Под капот машины могут установить тот же 3,8-литровый дизельный мотор, что и в Kia Mohave, выдающий 274 лошадиные силы.

А вот со второй моделью в этой классе пока официально ничего не определено, хотя ходят устойчивые слухи, что машина окажется полностью электрической. Если это будет действительно так, то «батарейный» пикап позаимствует силовую установку у кроссовера Kia EV9.

Благодаря двум электромоторам его отдача может составить 379 лошадиных сил, а с той же батареей, что и в «паркетнике», машина будет проезжать на одном заряде до 550 километров. По размерам электрический пикап должен оказаться близок к Rivian R1T. Появление такой машины в линейке Kia ожидается не раньше 2025 года.