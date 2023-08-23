Водородный Hyundai Nexo и электрический Opel Rocks-e понадобились голландской армии

Hyundai Nexo и Opel Rocks-e вряд ли можно назвать автомобилями, которые выглядят как типичные армейские машины. Тем не менее, для них нашлось место в одной из военных частей Нидерландов. Фотографиями таких автомобильчиков поделился старший сержант Бадди Бидж Дефенси, опубликовав их в соцсети «Linkedin».

В одном из последних постов Дефенси демонстрирует водородный кроссовер Hyundai Nexo, а также маленький электрический ситикар Opel Rocks-e, которые недавно заступили на службу в армии.

Внешне машины выглядят как гражданские и отличаются от автомобилей, которые можно приобрести в автосалонах, лишь специальным окрасом цвета хаки, сочетающимся с черными пластиковыми деталями кузова.

Каково их техническое оснащение – не уточняется, но массовый Hyundai Nexo способен обеспечивать мощность в 163 лошадиные силы и 394 Нм, а также запас хода в 595 километров. С места до 100 км/ч он разгоняется за 9,5-секунды.

Что касается малыша Opel Rocks-e, то он приводится в движение электромотором на 8 лошадиных сил, работающим в паре с аккумулятором на 5,5 кВт/ч. Максимальная скорость ситикара равна 45 километрам в час, а показатель дальнобойности равен всего 75 километрам.

Предполагается, что использовать как Hyundai Nexo, так и Opel Rocks-e армия Нидерландов будет в основном в качестве казарменного транспорта, перевозя личный состав и небольшие грузы.