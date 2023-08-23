Автопилот Tesla утопил машину в луже на дороге – водитель подает на компанию в суд

Автомобили Tesla считаются одними из самых передовых машин в мире с точки зрения работы их систем автономного управления. Зная это владелец электрокара Model 3 решил положиться на автопилот, но, как оказалось, зря. Использование этой системы привело к тому, что его автомобиль едва не утонул в глубокой луже на дороге.

По словам водителя Tesla по имени Райан, он ехал по шоссе Моно-Сити в Калифорнии со скоростью 60 миль в час (около 96 км/ч), после чего решил активировать систему автономного управления FSD (Full Self Driving Beta).

Уже в режиме автопилота он заметил знак о том, что впереди паводковыми водами может быть затоплена дорога. Но ни сам Райан, ни машина никак не отреагировали на это предупреждение.

Несмотря на то, что лужи стоячей воды были хорошо видны по обе стороны проезжей части, Tesla не сбавляя скорости въехала в них и продолжала поддерживать установленные 60 миль в час так, будто едет по асфальту. Но попав на сухой участок, изменившееся сцепление с дорожным полотном повергло автопилот в шок и он сильно дернул машину влево.

В итоге она врезалась в еще более глубокую лужу, откуда автомобиль скатился на обочину и ушел под воду примерно наполовину кузова.

Как известно, большинству автомобилей, особенно электрокарам, крайне нежелательно долгое время находиться в таких условиях, поскольку это приводит к крайне серьезным поломкам. Именно они и произошли с Tesla Model 3.

Теперь владелец «Теслы» с автопилотом, не справившимся с управлением, готовится подать в суд на автопроизводителя в попытке вернуть себе деньги за выведенную из строя водой машину.