В интернете показали, как изменится новый Hyundai Tucson 

Вслед за кроссовером Kia Sorento обновленный вариант своего популярного «паркетника» Tucson готовит и Hyundai. Представленный в сентябре 2020 года автомобиль переживет модернизацию в середине своего жизненного цикла, которая должна сделать его дизайн еще более современным.

Какие именно перемены привнесет в экстерьер Tucson его обновление пока неизвестно, но ответить на этот вопрос взялись независимые дизайнеры из Южной Кореи, подготовив рендеры модернизированного кроссовера.

Подготавливая их они черпали вдохновение с закамуфлированных прототипов, сейчас проходящих тесты на общественных дорогах.

Судя по выложенным в Сеть изображениям, новый Tucson может получить другой рисунок радиаторной решетки, в которую, как и прежде, будут встроены отдельные светодиодные блоки дневных ходовых огней, но уже не треугольной формы, а прямоугольной.

Бампер кроссовера обзаведется более сложным дизайном с выступающей вперед нижней губой, тогда как наружные зеркала изменят форму и положение повторителей поворота.

Сзади основные перемены придутся только на бампер, который кардинально поменяет как свой дизайн, так и наполнение (новый фальш-диффузор и противотуманные фонари).

Каких изменений ждать от интерьера кроссовера на рендерах не показали, но, скорее всего, внутри машины реализуют стандартную схему для современных Hyundai и Kia с объединенными вместе экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Техническую сторону автомобиля рассекретят ближе к премьере. Впрочем, с большой долей вероятности она не будет отличаться от текущей модели.

В продажу новый Tucson поступит в течение 2024 года.