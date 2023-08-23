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В интернете показали, как изменится новый Hyundai Tucson 

Он выйдет в продажу в следующем году 

Текст: Алексей Шмидт
Копия hyundai facelift rendering 1

Вслед за кроссовером Kia Sorento обновленный вариант своего популярного «паркетника» Tucson готовит и Hyundai. Представленный в сентябре 2020 года автомобиль переживет модернизацию в середине своего жизненного цикла, которая должна сделать его дизайн еще более современным. 

Какие именно перемены привнесет в экстерьер Tucson его обновление пока неизвестно, но ответить на этот вопрос взялись независимые дизайнеры из Южной Кореи, подготовив рендеры модернизированного кроссовера.

Подготавливая их они черпали вдохновение с закамуфлированных прототипов, сейчас проходящих тесты на общественных дорогах. 

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Судя по выложенным в Сеть изображениям, новый Tucson может получить другой рисунок радиаторной решетки, в которую, как и прежде, будут встроены отдельные светодиодные блоки дневных ходовых огней, но уже не треугольной формы, а прямоугольной.

Бампер кроссовера обзаведется более сложным дизайном с выступающей вперед нижней губой, тогда как наружные зеркала изменят форму и положение повторителей поворота. 

Сзади основные перемены придутся только на бампер, который кардинально поменяет как свой дизайн, так и наполнение (новый фальш-диффузор и противотуманные фонари). 

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Каких изменений ждать от интерьера кроссовера на рендерах не показали, но, скорее всего, внутри машины реализуют стандартную схему для современных Hyundai и Kia с объединенными вместе экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов. 

Техническую сторону автомобиля рассекретят ближе к премьере. Впрочем, с большой долей вероятности она не будет отличаться от текущей модели.

В продажу новый Tucson поступит в течение 2024 года. 

Фото:NYMammoth

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