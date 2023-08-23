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В России появился самый дешевый премиальный корейский автомобиль в мире

Это самый компактный седан и универсал компании Genesis

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai больше не владеет своей сборочной площадкой в Санкт-Петербурге, а автомобили Kia не сходят с конвейера завода «Автотор» в Калининграде. Впрочем, машины этих корейских брендов по-прежнему доступны в российских автосалонах – их ввозят по параллельному импорту из других стран.

Недавно среди них появился новый автомобиль, но не простой, а считающийся самым дешевым премиальным «корейцем» в мире.

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Речь, разумеется, идет о модели Genesis G70. Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке сейчас доступны такие машины 2023 года как в кузове седан, так и Shooting Brake (универсал). Автомобили можно купить только в Москве, Новосибирске и Владивостоке.

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Их оснащение варьируется от версии к версии. К примеру, самые простые варианты идут с 2-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором, тогда как другие предложены с 3,3-литровым двигателем, выдающим уже 370 лошадиных сил. Трансмиссия – исключительно автоматическая, но привод можно выбрать как задний, так и полный. 

В салоне можно рассчитывать на богатую отделку, включающую в себя материалы из натуральной кожи и алюминия, а также многозонный климат-контроль, сенсорную мультимедийную систему и многое другое.

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«Младший» автомобиль в линейке Genesis российские «серые» дилеры оценивают в сумму от 3 миллионов 200 до 5 миллионов 760 тысяч рублей, что гораздо дороже, чем он стоит заграницей. 

Интересный момент заключается в том, что оставаться доступным Genesis в мире модели G70 осталось недолго.

В начале августа руководство корейской марки сообщило о планах прекратить работы над следующем поколением этого автомобиля, а это значит, что «семидесятка» будет снята с конвейера сразу после завершения производственного цикла ее текущей генерации. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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