Hyundai продолжает рассекречивать полностью новый Santa Fe в версии для бездорожья

Официальный дебют нового Hyundai Santa Fe состоялся больше двух недель назад тема с очередной генерацией этой модели еще полностью не закрыта. Южнокорейский автопроизводитель продолжает интриговать публикацией изображений так называемой «внедорожной» версии обновленного кроссовера, получившей название XRT Concept.

Накануне в Сеть слили очередную порцию фирменных картинок, на которой хардкорная вариация нового Santa Fe продемонстрирована во всей красе. На них можно детально рассмотреть практически все атрибуты, необходимые для того, чтобы превратить семейный «паркетник» в грозу бездорожья.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на колеса, которые имеют гораздо меньший диаметр, чем в обычном Santa Fe. Они обуты в «зубастые» покрышки, способные вгрызаться в землю при езде бездорожью.

Кроме них машине достались тросы-веткоотбойники (веткорезы), протянувшиеся от кромки капота до верхней части лобового стекла, специальные буксировочные крюки, экспедиционный багажник на крыше с водруженной на него «запаской», дополнительная светотехника, лестница на крышке пятой двери, а также дополнительные канистры, пристыкованные к кузову.

Учитывая название (XRT Concept) очевидно, что машина носит статус прототипа, а значит вряд ли появится в продаже. Эту информацию ранее подтвердили и в самом Hyundai.

Вживую увидеть такую версию нового Santa Fe, кардинально сменившего имидж по сравнению с предшественником, можно будет на предстоящем этой осенью автосалоне в Лос-Анджелесе.