У «китайской Оки» от Geely будет внедорожная версия

В апреле этого года на автосалоне в Шанхае состоялась премьера нового причудливого автомобиля Geely Panda, который в российской прессе даже нарекли «китайской Окой». Машина представляла собой очень маленький 3-дверный автомобиль с необычным дизайном, работающий полностью на электричестве.

В продажу Panda должна поступить в сентябре и, как выяснилось недавно, предлагать ее будут не только в обычной, но еще и внедорожной версии.

Как пишет издание «MyDrivers», компактный электрический ситикар Geely получит внедорожное исполнение. Причем с существенными визуальными отличиями от оригинала.

Спереди версия, прозванная Knight, будет обладать другим оформлением с черной накладкой на месте, где машины с ДВС используют радиаторную решетку, а также расширенным бампером из неокрашенного пластика с двумя яркими буксировочными крюками.

Плюсом ко всему у машина обзаведется пластиковым обвесом, проходящим по нижней кромке кузова.

Один интересный момент в дизайне этой модели заключается в том, что во внедорожной версии Panda Knight покупатели смогут рассчитывать не только на рейлинги на крыше, но еще и на капоте. Их предназначение – не уточняется, но видимо они нужны для установки багажника спереди.

Будет ли новое исполнение «Панды» отличаться от обычного электромобиля – пока неизвестно. Стандартный вариант этой модели комплектуется электромоторами мощностью 20 кВт и 30 кВт.

В качестве накопителей энергии в нем используются аккумуляторы емкостью 9,61 кВт/ч и 17,03 кВт/ч, обеспечивающие маленькому электрокару запас хода в 120 и 200 километров соответственно.