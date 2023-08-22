ДомойАвтоновости сегодняУ «китайской Оки» от Geely будет внедорожная версия

У «китайской Оки» от Geely будет внедорожная версия

Она получит рейлинги на капоте 

Текст: Михаил Романченко
61538282 48f4 433e 873a 625e93b12a7c

В апреле этого года на автосалоне в Шанхае состоялась премьера нового причудливого автомобиля Geely Panda, который в российской прессе даже нарекли «китайской Окой». Машина представляла собой очень маленький 3-дверный автомобиль с необычным дизайном, работающий полностью на электричестве.

В продажу Panda должна поступить в сентябре и, как выяснилось недавно, предлагать ее будут не только в обычной, но еще и внедорожной версии.

Как пишет издание «MyDrivers», компактный электрический ситикар Geely получит внедорожное исполнение. Причем с существенными визуальными отличиями от оригинала.

61a1a845 fbbf 4450 95f9 b410a913a9e3

Спереди версия, прозванная Knight, будет обладать другим оформлением с черной накладкой на месте, где машины с ДВС используют радиаторную решетку, а также расширенным бампером из неокрашенного пластика с двумя яркими буксировочными крюками.

Плюсом ко всему у машина обзаведется пластиковым обвесом, проходящим по нижней кромке кузова.

9f5c13ae bcad 4fec a884 3f2c0e56ad48

Один интересный момент в дизайне этой модели заключается в том, что во внедорожной версии Panda Knight покупатели смогут рассчитывать не только на рейлинги на крыше, но еще и на капоте. Их предназначение – не уточняется, но видимо они нужны для установки багажника спереди.

Будет ли новое исполнение «Панды» отличаться от обычного электромобиля – пока неизвестно. Стандартный вариант этой модели комплектуется электромоторами мощностью 20 кВт и 30 кВт.

В качестве накопителей энергии в нем используются аккумуляторы емкостью 9,61 кВт/ч и 17,03 кВт/ч, обеспечивающие маленькому электрокару запас хода в 120 и 200 километров соответственно. 

Источник:MyDrivers

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+