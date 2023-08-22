Самый роскошный кроссовер Toyota показали на новых изображениях

Автомобили компании Toyota известны в мире по большей степени не только надежностью, но и доступностью большинства из них для покупателей. Но в скором времени японский автопроизводитель собирается выбраться из сегмента массовых машин, представив свой первый собственный люксовый кроссовер, но не простой, а со знаменитым именем.

Накануне в Сети появились новые изображения такого SUV. Ему должно достаться название, которое сейчас ассоциируется только с премиальным седаном Toyota Century, выпускающимся с далекого 1967 года.

Независимые дизайнеры нарисовали дизайн машины с оглядкой на шпионские фотографии прототипов Century SUV, которые уже полгода колесят по дорогам «Страны восходящего солнца» в камуфляже.

Как можно заметить на рендерах, самый роскошный и, соответственно, дорогой «паркетник» Toyota получит брутальный внешний облик, частично пересекающийся с оригинальной 4-дверкой Century.

Машине достанется точно такая же широкая хромированная радиаторная решетка плюс схожий капот, но в остальном внешность моделей будет различаться.

Для кроссовера, похоже, припасли новомодную разделенную головную оптику, а также точно такие же задние фонари, выполненные в виде двух горизонтальных полос.

На крыше установят рейлинги, а боковины выполнят на строгий манер, дополнив оформление этой части кузова тонкими неокрашенными пластиковыми накладками.

Как будет выглядеть салон машины – не показали, но внутри (несмотря на длину в 5,2-метра) с уверенностью в 100% расположится только 2 ряда сидений, а основной акцент будет сделан на комфорте пассажиров «галерки».

О технической стороне автомобиля пока говорить рано, но ходят слухи, что в основе Century SUV будет лежать североамериканский Grand Highlander. Если это окажется действительно так, то у него люксовая новинка Toyota позаимствует и линейку двигателей. Сейчас она включает в себя гибридную силовую установку на базе 2,4-литрового бензинового турбомотора, совокупная мощность которой составляет более 370 лошадиных сил.

Не исключен вариант и с двигателем рабочим объемом 3,5-литра, который ставят на Lexus TX. Его мощность превышает отметку в 400 л.с.

В продажу кроссовер поступит до конца года и будет стоить от 18 миллионов йен, что эквивалентно сумме в 11,6 миллиона рублей.