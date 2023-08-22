В РФ привезли внедорожник Toyota, который нравится американцам даже больше, чем Land Cruiser

Остановка завода Toyota в России, а также проблемы с поставками машин этой марки сильно сказались на продажах компании на нашем рынке. Тем не менее, автомобили этого японского автопроизводителя продолжают продаваться в РФ благодаря усилиям параллельных импортеров.

Очередной новинкой в линейке «Тойота» в России стал внедорожник, который согласно новому исследованию американского агентства «J.D.Power» владельцы ценят даже больше, чем бестселлер Land Cruiser.

Речь идет о модели Sequoia. Такие полноразмерные внедорожники 2023 года выпуска поступают на российский рынок большими партиями из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Это машины, оснащенные 3,5-литровой бензиновой турбошестеркой, выдающей 437 лошадиных сил. Связку ей составляет электромотор, в который встроен 9-диапазонный «автомат». Привод – полный. Цена – от 8 миллионов 350 тысяч рублей.

Уникальной особенностью этой модели Toyota является тот факт, что владельцы оценивают эту машину даже выше, чем знаменитые LC Prado и LC300. В июльском исследовании авторитетного издания «J.D.Power» под названием APEAL Study Award Sequoia назвали лучшим полноразмерным внедорожником.

Исследование APEAL представляет собой мониторинг информации от владельцев, которые приобрели машину не менее 90 дней назад.

Респондентам задаются вопросы вроде: «Какие чувства они испытывают при езде на автомобиле, а также как оценивают работу всех его систем». Таким образом, по своей сути исследование направлено на выяснение того, насколько эмоционально владельцы привязаны к своим автомобилям.

В итоге лучшим полноразмерным внедорожником в этом рейтинге оказался именно Toyota Sequoia, опередивший представителей своего класса как Chevrolet Suburban и Tahoe, а Land Cruiser вовсе не вошел в ТОП-3.