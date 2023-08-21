Китайский кроссовер Haval Jolion похвалили за высокий уровень безопасности

Один из главных вопросов, с которым сталкиваются новые автомобильные бренды в современном мире, это вопрос безопасности. Это особенно актуально для китайских марок, многие из которых очень молоды и не имеют за собой большого опыта в разработке и производстве машин.

Доказать, что «поднебесные» модели безопасны, решили в филлипинском офисе Great Wall (этот концерн владеет брендом Haval). Для этого был взят гибридный вариант кроссовера Haval Jolion, который отправили на краш-тесты по формату австралийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP).

ANCAP – это независимый орган, который подвергает транспортные средства нескольким испытаниям, чтобы подтвердить их показатели безопасности.

Оценка выставляется организацией по результатам краш-тестов (имитация лобового удара с перекрытием и столкновение со столбом), а также после исследования эффективности систем безопасности машины.

Как пишет издание «TopGear», Haval Jolion успешно прошел все испытания, удостоившись максимального балла – 5 из 5.

Организация, проводившая тесты, похвалила машину за обилие систем безопасности, входящих в базовую комплектацию: (AEB) автоматическое экстренное торможение, система удержания в пределах полосы движения (LKA), система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW), аварийное удержание полосы движения (ELK) и усовершенствованная система помощи при превышении скорости (SAS).

В отчете ANCAP отдельно отмечается, что кроссовер Haval Jolion получил такую высокую оценку благодаря шести подушкам безопасности, включающим в себя как фронтальные, так и боковые эирбеги, а также системе автоматической разблокировки дверей и отключения подачи масла при столкновениях.