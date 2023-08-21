Hyundai и Kia не удалось отделаться от покупателей в деле об угонах суммой в 200 млн долларов

Корейским автомобильным марками Hyundai и Kia не удалось завершить судебные тяжбы со своими клиентами в США мирным соглашением, подразумевающим выплату на общую сумму в 200 миллионов долларов (18,6 миллиарда рублей). Напомним, на обе компании в мае подали в суд владельцы машин, страдающих от проблем с массовыми угонами.

Еще в прошлом году в социальных сетях стали распространяться видеоинструкции, как угонять машины Hyundai и Kia в США, имея в распоряжении только USB-кабель для зарядки смартфона.

Проблема была связана с тем, что большинство автомобилей этих компаний в базовых комплектациях за океаном не оснащаются даже иммобилайзером, что развязало руки автомобильным ворам.

Ситуация дошла настолько далеко, что некоторые страховые компании даже отказывались оформлять полисы для ряда моделей Hyundai и Kia 2011-2021 годов выпуска.

Как пишет «Associated Press», в суде крупнейшие корейские автопроизводители попытались решить вопрос мирным путем, пообещав урегулировать дело выплатой в 200 миллионов долларов, покрывающей ущерб пострадавших от угонов автовладельцев, а также тех, кто за собственный счет был вынужден приобрести противоугонные средства.

При этом остановить кражи компании собирались обновлением программного обеспечения.

Впрочем, всего вышеизложенного, похоже, оказалось недостаточно. Окружной судья США Джеймс Селна заявил, что мировое соглашение не обеспечивает «справедливой и адекватной» помощи, а значит будет отклонено.

Каким будет следующий шаг сторон пока неизвестно, но скорее всего, они вернутся за стол переговоров и достигнут новых условий компенсации, которые будут выше, чем заявлены ранее.