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Конкурент Toyota Land Cruiser от Chery за 1,5 млн рублей вышел в продажу в Китае

Он может появиться в России под брендом Jaecoo

Текст: Алексей Шмидт
Chery Tansuo 06 1

В последние годы легкие внедорожники, представляющие собой нечто среднее между городской моделью и хардкорным вездеходом, стали настоящим мейнстримом на китайском рынке. Накануне в продажу в «Поднебесной» вышел очередной представитель этого сегмента. Его разработчиком является компания Chery.

Машина получила название Tansuo 06, но на рынках за пределами Китая, в том числе и России, ее будут именовать Jaecoo J7. Главная «фишка» этой модели заключается в ее доступной цене – от 116 тысяч 900 юаней или примерно 1,5 миллиона рублей. 

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Новый китайский внедорожник обладает брутальным, но при этом стильным внешним обликом, чем немного напоминает японский рамный вездеход Toyota Land Cruiser. Его длина равна 4,5-метрам, ширина – 1,8-метрам, высота – 1,7-метрам, а расстояние между осями составляет 2,6-метра.

Клиренс Tansuo 06 заявлен на отметке в 200 мм. Угол въезда составляет 21°, а съезда 29°. В багажнике можно разместить до 1335 литров груза.

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Внутри 5-местной машины установлена нестандартная передняя панель с полным отсутствием кнопок, по центру которой красуется большой вертикальный планшет мультимедийной системы. Приборная панель внедорожника – полностью цифровая. 

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Под капотом новинки Chery расположили 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм «момента», ассистирует которому семискоростная автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Привод можно выбрать как задний, так и полный.

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Агрегатная связка расходует в заднепроходном варианте всего 6,98-литров топлива, тогда как в полноприводной версии этот показатель вырастает примерно на поллитра. 

В перспективе у Tansuo 06 появится еще и гибридное исполнение, топливная экономичность которого практически наверняка окажется еще выше. 

Источник:Carnewschina

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