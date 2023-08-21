Конкурент Toyota Land Cruiser от Chery за 1,5 млн рублей вышел в продажу в Китае

В последние годы легкие внедорожники, представляющие собой нечто среднее между городской моделью и хардкорным вездеходом, стали настоящим мейнстримом на китайском рынке. Накануне в продажу в «Поднебесной» вышел очередной представитель этого сегмента. Его разработчиком является компания Chery.

Машина получила название Tansuo 06, но на рынках за пределами Китая, в том числе и России, ее будут именовать Jaecoo J7. Главная «фишка» этой модели заключается в ее доступной цене – от 116 тысяч 900 юаней или примерно 1,5 миллиона рублей.

Новый китайский внедорожник обладает брутальным, но при этом стильным внешним обликом, чем немного напоминает японский рамный вездеход Toyota Land Cruiser. Его длина равна 4,5-метрам, ширина – 1,8-метрам, высота – 1,7-метрам, а расстояние между осями составляет 2,6-метра.

Клиренс Tansuo 06 заявлен на отметке в 200 мм. Угол въезда составляет 21°, а съезда 29°. В багажнике можно разместить до 1335 литров груза.

Внутри 5-местной машины установлена нестандартная передняя панель с полным отсутствием кнопок, по центру которой красуется большой вертикальный планшет мультимедийной системы. Приборная панель внедорожника – полностью цифровая.

Под капотом новинки Chery расположили 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм «момента», ассистирует которому семискоростная автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Привод можно выбрать как задний, так и полный.

Агрегатная связка расходует в заднепроходном варианте всего 6,98-литров топлива, тогда как в полноприводной версии этот показатель вырастает примерно на поллитра.

В перспективе у Tansuo 06 появится еще и гибридное исполнение, топливная экономичность которого практически наверняка окажется еще выше.