Внедорожник Tank 300 оказался в «бутерброде» между двумя фурами: машина выдержала

Продажи внедорожника Tank 300 в России стартовали в марте этого года. Машину приняли очень даже неплохо, что позволило компании занять вторую строчку в классе китайского премиального сегмента, уступив только Exeed.

Одной из главных причин высокого спроса на «трехсотки» стал ее внешний облик, но, как выяснили естественным путем в Китае, помимо брутального дизайна внедорожник нельзя недооценивать и в реальных авариях.

Несколько дней назад в социальных сетях появился видеоролик, в котором продемонстрировано ДТП, произошедшее на одной из «поднебесных» автострад. Его участником стал Tank 300.

Машина оказалась зажата между двумя груженными полуприцепами как спереди, так и сзади.

Авария выглядела крайне неприятно, но неожиданно для большинства пользователей соцсетей Tank 300 отлично справился с ударом.

Несмотря на небольшую деформацию спереди и сзади силовая структура внедорожника, обладающего рамной конструкцией, выдержала, а пассажиры отделались лишь незначительными ушибами и испугом.

Напомним, в России Tank 300 предлагается с безальтернативным 2-литровым мотором, выдающим 220 лошадиных сил. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода типа «Парт-Тайм» с «понижайкой».

Цены на трехсотые «Танки» стартуют с отметки в 4 миллиона 100 тысяч рублей.