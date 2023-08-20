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Внедорожник Tank 300 оказался в «бутерброде» между двумя фурами: машина выдержала

Автомобиль попал в неприятное ДТП в Китае, но почти не пострадал и спас пассажиров

Текст: Алексей Шмидт
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Продажи внедорожника Tank 300 в России стартовали в марте этого года. Машину приняли очень даже неплохо, что позволило компании занять вторую строчку в классе китайского премиального сегмента, уступив только Exeed.

Одной из главных причин высокого спроса на «трехсотки» стал ее внешний облик, но, как выяснили естественным путем в Китае, помимо брутального дизайна внедорожник нельзя недооценивать и в реальных авариях.

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Несколько дней назад в социальных сетях появился видеоролик, в котором продемонстрировано ДТП, произошедшее на одной из «поднебесных» автострад. Его участником стал Tank 300.

Машина оказалась зажата между двумя груженными полуприцепами как спереди, так и сзади. 

Авария выглядела крайне неприятно, но неожиданно для большинства пользователей соцсетей Tank 300 отлично справился с ударом.

Несмотря на небольшую деформацию спереди и сзади силовая структура внедорожника, обладающего рамной конструкцией, выдержала, а пассажиры отделались лишь незначительными ушибами и испугом. 

Напомним, в России Tank 300 предлагается с безальтернативным 2-литровым мотором, выдающим 220 лошадиных сил. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода типа «Парт-Тайм» с «понижайкой».

Цены на трехсотые «Танки» стартуют с отметки в 4 миллиона 100 тысяч рублей. 

Источник:MyDrivers
Фото:Weibo

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