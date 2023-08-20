В Сети показали самую дешевую версию нового Toyota Land Cruiser

Семейство внедорожников Toyota Land Cruiser на сегодняшний день включает в себя представленный недавно автомобиль J250 (он же Prado), более крупный J300 и бессмертную серию J70, но недавно японская марка объявила о планах по его дальнейшему расширению.

Вдохновленный этой новостью независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle» решил пофантазировать на тему того, какой могла бы оказаться новая модель в линейке Land Cruiser, проиллюстрировав один из вариантов развития событий.

По задумке автомобильного художника, новинка в семействе «Ленд Крузеров» могла бы оказаться представителем самого доступного сегмента SUV (так называемых B-SUV).

На изображениях, выложенных в Сеть, «младший» Land Cruiser получил пропорции автомобилей этого класса, но визуально обзавелся стилем, ранее продемонстрированном в новом LC 250 (Prado).

Результат, мягко скажем, оказался не самым впечатляющим. Более длинный передний свес, меньший клиренс и спортивные легкосплавные колеса, обутые в низкопрофильные покрышки, не лучшим образом соответствуют квадратному и брутальному стилю Land Cruiser.

Впрочем, задняя часть машины выглядит неплохо, сочетаясь с ретро-светодиодными фонарями и квадратными арками.

В теории такой автомобиль мог бы навязать конкуренцию моделям Jeep Avenger и Ford Bronco Sport, но выпускать его Toyota точно не станет. Основная причина – потенциальная критика со стороны преданных поклонников Land Cruiser, для которых это название тесно связано с исключительными внедорожными возможностями, но никак не с самыми дешевыми на рынке кроссоверами.

Не исключено, что расширение семейства LС пойдет по несколько иному пути и в Toyota подготовят новый вариант этой модели, который сохранит внедорожные качества, но при этом станет в большей степени электрифицирован, чем нынешние «Ленд Крузеры».