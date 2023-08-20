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Вы удивитесь, за сколько продали этот сгоревший почти дотла Ferrari 

За эти деньги можно купить несколько новых суперкаров

Текст: Алексей Шмидт
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Принято считать, что заработать на коллекционном автомобиле можно только в случае, если он находится в хорошем, ну или хотя бы исправном состоянии. Впрочем, как оказалось, это правило не работает в ситуациях, когда речь идет об уникальных своей историей машинах, которые стоят миллионы даже в виде металлолома. 

Именно так обстоит дело с Ferrari 500 Mondial Spider Series 1 1954 года выпуска, который на этой неделе продали на аукционе за колоссальную сумму – 1 миллион 800 тысяч долларов (около 170 миллионов рублей). 

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Как видно на фотографиях, машина находится в действительно плачевном состоянии. Она пережила серьезный пожар, который уничтожил ее практически полностью. Не осталось ничего, кроме поврежденного ржавого кузова и некоторых элементов подвески. Вы спросите, за что здесь платить 170 миллионов рублей? Ответ прост.

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Дело в том, что конкретно этот сгоревший Ferrari обладает чрезвычайной редкостью и родословной, которая делает его крайне ценным среди коллекционеров.

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Первоначально этой машиной владел Франко Кортезе, бывший заводской гонщик Ferrari, одержавший победу в Гран При Рима в 1947 году. За рулем этого автомобиля итальянец выступил в гонке Mille Miglia в 1954 году, где финишировал четвертым.

Позже спортивный автомобиль Ferrari несколько раз переходил из рук в руки, но продолжал участвовать в гонках.

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В конце 60-х машина попала в серьезную аварию, в результате которой была практически полностью уничтожена пожаром. В этом состоянии она находится по сегодняшний день. 

Кто стал владельцем такого необычного вида автомобиля за 1,8 миллиона долларов – не разглашается.

Источник:Samaaenglish
Фото:RM Sothebys

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