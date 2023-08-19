Новый очень большой внедорожник Haval за 2 млн рублей готов к выходу в продажу

Китайский концерн Great Wall анонсировал старт продаж нового большого внедорожника под маркой Haval, который в перспективе может доехать и до российского рынка. В «Поднебесной» реализация модели, получившей название H5, начнется уже через несколько дней – 21 августа. Стартовая цена машины пока не раскрыта, но должна составить 150 тысяч юаней или примерно 2 миллиона рублей.

Когда-то не очень давно H5 уже входил в линейку Haval, но предлагался в виде компактной модели. Из-за плохих продаж его сняли с производства в 2018 году спустя после 8 лет с начала выпуска.

Теперь Haval H5 позиционируется как универсальный внедорожник длиной 5,2-метра, шириной – 1,9-метра и высотой 1,8-метра. Расстояние между его осями равно 3,1-метра. Угол въезда составит 25 °, угол съезда – 22 °, а минимальный клиренс (без нагрузки) – 200 мм. Машина сможет проезжать брод глубиной до 60 см.

Внутри такого автомобиля установлено трехспицевое рулевое колесо, 12,3-дюймовый центральный дисплей и 10,25-дюймовый экран приборной панели.

Пятиместный салон обладает внушительным запасом пространства для ног пассажиров заднего ряда, а также предлагает объемный 700-литровый багажник, который при сложенных задних сиденьях можно расширить до 2116 литров.

Приводить в движение H5 будет 2-литровый «наддувный» бензиновый мотор GW4C20B на 218 л.с. или турбодизель аналогичного объема (GW4D20M), выдающий 166 «сил», связку которым составят 6-скоростная МКПП или 8-диапазонный «автомат». Привод – полный с блокировками дифференциалов.

В перспективе Haval H5 может доехать и до России, причем даже не официально (что не исключено), а усилиями параллельных импортеров. Правда его цена в таком случае практически сразу увеличится примерно в 2 раза по сравнению с китайской, составив минимум почти 4 миллиона рублей.