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У Land Rover Defender появится версия Sport: первое изображение

Ей достанется приставка Sport

Текст: Михаил Романченко
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Премьера нового поколения Land Rover Defender, кардинально сменившего как имидж, так и философию, состоялась в 2019 году.

С тех пор успела выйти в продажу как длиннобазная 3-рядная версия с индексом 130, так и короткая модификация под номером 90. Но останавливаться на этом в JLR, похоже, не намерены. И уже готовят очередное расширение семейства.

Как пишет британское издание «AutoExpress», в Land Rover вернулись к идее выпуска «младшего» Defender, который получит приставку Sport. И он будет уже даже не плагин-гибридом, а полноценным электромобилем, в основу которого ляжет платформа EMA.

Land Rover Defender Sport exclusive image

Независимые дизайнеры из Великобритании уже даже показали каким может оказаться дизайн такого автомобиля, даже несмотря на то, что он появится еще нескоро – ориентировочно в 2027 году.

На рендере, выложенном в Сеть, машина предстала в традиционном для Land Rover дизайне, но с другими фарами, бампером, капотом, а также слегка модернизированным профилем со скрытыми в кузове дверными ручками и крышей. 

По всей вероятности, Defender Sport будет в большей степени ориентирован на асфальтовые дороги, нежели его полноценная версия, став чем-то вроде современного батарейного SUV.

Источник:AutoExpress

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