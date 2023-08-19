У Land Rover Defender появится версия Sport: первое изображение

Премьера нового поколения Land Rover Defender, кардинально сменившего как имидж, так и философию, состоялась в 2019 году.

С тех пор успела выйти в продажу как длиннобазная 3-рядная версия с индексом 130, так и короткая модификация под номером 90. Но останавливаться на этом в JLR, похоже, не намерены. И уже готовят очередное расширение семейства.

Как пишет британское издание «AutoExpress», в Land Rover вернулись к идее выпуска «младшего» Defender, который получит приставку Sport. И он будет уже даже не плагин-гибридом, а полноценным электромобилем, в основу которого ляжет платформа EMA.

Независимые дизайнеры из Великобритании уже даже показали каким может оказаться дизайн такого автомобиля, даже несмотря на то, что он появится еще нескоро – ориентировочно в 2027 году.

На рендере, выложенном в Сеть, машина предстала в традиционном для Land Rover дизайне, но с другими фарами, бампером, капотом, а также слегка модернизированным профилем со скрытыми в кузове дверными ручками и крышей.

По всей вероятности, Defender Sport будет в большей степени ориентирован на асфальтовые дороги, нежели его полноценная версия, став чем-то вроде современного батарейного SUV.