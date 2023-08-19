Владельца гибридного BMW шокировали ценой замены бракованного аккумулятора  

Принято считать, что владение гибридным автомобилем позволяет существенно сэкономить. Тем не менее, бывают случаи, когда такое правило не работает. На своем примере это недавно подтвердил владелец BMW из Швеции, получивший шокировавшую его смету расходов за замену аккумулятора для его гибридного хэтчбека 225 XE 2017 года выпуска.

Замена батареи могла обойтись мужчине в 80 тысяч шведских крон или примерно 700 тысяч рублей по текущему курсу. Причина, по которой ему придется выложить такую сумму из собственного кармана, оказалась необычной. В официальном сервисе BMW сочли, что аккумулятор его гибридной 5-дверки подвергался необычно высокому износу, а значит не попадает по гарантию.

По словам владельца злополучного гибрида Томаса Андерса, он приобрел машину в подержанном состоянии в 2020 году. Несмотря на высокий пробег (более 100 тысяч км), автомобиль находился в отличном состоянии.

Единственная проблема, которая его беспокоила, это запас хода батареи. Вместо заявленных 41 километра BMW при полной зарядке проезжал всего 15 км. В какой-то момент мужчине это надоело и он отправился в официальный дилерский центр BMW, где подключили к решению вопроса даже головной офис компании в Германии.

В итоге в сервисе провели испытания и выяснили, что батарея демонстрирует признаки аномального износа, а значит не попадает под гарантию, попутно выставив счет за ее замену (80 тысяч крон или 700 тысяч рублей).

Мириться с таким счетом Андерс не стал и обратился в один из популярных шведских автомобильных журналов, где выяснили, что батарея его BMW имела неисправный модуль еще с момента схода с конвейера.

Сразу после резонанса в соцсетях с владельцем бракованного 225 XE связались представители немецкой марки и согласились бесплатно заменить на его машине аккумулятор.