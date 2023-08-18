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Новый седан Omoda, который скоро появится в России, удивил «лицом Lexus»

Его премьера в России состоится 7 сентября

Текст: Ростислав Архипов
Копия Omoda O5 GT 1 1

Суббренд компании Chery, получивший название Omoda, активно расширяет свою модельную линейку не только в России, но и в других странах мира. Одна из них – Мексика, где дебютировал новый седан, дизайн передней части которого сильно напомнил внешность современных «Лексусов». 

Копия Omoda O5 GT 2 1 1

Речь идет о 4-дверке 05 GT, которая продается в Китае еще с прошлого года под именем Chery Arrizo 5 GT. В России ее начнут продавать в начале сентября, но под собственным именем S5 GT. 

Omoda O5 GT 3

Главная «фишка» седана заключается в его якобы спортивной направленности. Машина отличается от простого Omoda 05 (у нас S5) необычной внешностью, где главной изюминкой является передняя часть кузова, которая благодаря характерной форме и наполнению радиаторной решетки, а также дизайну фар сильно напоминает автомобили Lexus.

Omoda O5 GT 6

Машине достанется собственный интерьер, где установят уникальную переднюю панель и сдвоенные дисплеи цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы (оба диагональю по 10,25-дюйма). 

Omoda O5 GT 11

Приводить в движение оспортивленный седан Omoda в Мексике будет 1,6-литровая бензиновая «наддувная четверка», выдающая 197 лошадиных сил. Связку ей составит 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. 

Точно такой же мотор ожидается под капотом и российского Omoda S5 GT, но в слегка «придушенном» варианте до 150 «сил». 

В продажу на мексиканском рынке новинка «Омода» поступит в ближайшие недели. Прайс-лист на нее пока не опубликован. В России дебют этой модели запланирован на 7 сентября.

Источник:Carscoops

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