Новый седан Omoda, который скоро появится в России, удивил «лицом Lexus»

Суббренд компании Chery, получивший название Omoda, активно расширяет свою модельную линейку не только в России, но и в других странах мира. Одна из них – Мексика, где дебютировал новый седан, дизайн передней части которого сильно напомнил внешность современных «Лексусов».

Речь идет о 4-дверке 05 GT, которая продается в Китае еще с прошлого года под именем Chery Arrizo 5 GT. В России ее начнут продавать в начале сентября, но под собственным именем S5 GT.

Главная «фишка» седана заключается в его якобы спортивной направленности. Машина отличается от простого Omoda 05 (у нас S5) необычной внешностью, где главной изюминкой является передняя часть кузова, которая благодаря характерной форме и наполнению радиаторной решетки, а также дизайну фар сильно напоминает автомобили Lexus.

Машине достанется собственный интерьер, где установят уникальную переднюю панель и сдвоенные дисплеи цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы (оба диагональю по 10,25-дюйма).

Приводить в движение оспортивленный седан Omoda в Мексике будет 1,6-литровая бензиновая «наддувная четверка», выдающая 197 лошадиных сил. Связку ей составит 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Точно такой же мотор ожидается под капотом и российского Omoda S5 GT, но в слегка «придушенном» варианте до 150 «сил».

В продажу на мексиканском рынке новинка «Омода» поступит в ближайшие недели. Прайс-лист на нее пока не опубликован. В России дебют этой модели запланирован на 7 сентября.