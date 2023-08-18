Легендарная «Ока» возвращается? Каким может быть такой автомобиль

Слухи о возрождении автомобиля «Ока» ходят уже очень давно, но до сих пор никаких подвижек в этом вопросе не было. Но в начале этого лета в «Минпромторге» дали надежду на то, что такая машина появится, причем под собственным брендом.

Первой ласточкой в ведомстве назвали возвращение марки «Москвич», за которой последует новая «Волга». Ну а третьим брендом может оказаться как раз «Ока».

Кто займется ее выпуском – пока остается только догадываться, но не исключено, что это будет «АвтоВАЗ». Разумеется, создавать машину с нуля никто не будет, ведь куда проще пойти по пути новомодного бейдж-инжиниринга с использованием автомобиля другой марки, но с собственными шильдиками.

У «АвтоВАЗа» с недавних пор таким партнером является китайская марка FAW, один из кроссоверов которой (Bestine T77) лег в основу нового «паркетника» Lada X-Cross 5.

Если взглянуть на модельную линейку компании FAW в Китае, то в ней по формату под «Оку» (компактный хэтчбек) подходит минимальное количество автомобилей. Одним из них вполне мог бы оказаться псевдокроссовер Junpai D60.

Это маленький хэтчбек с приподнятым клиренсом, длина которого составляет 4,1-метра, а размер колесной базы равен 2,5-метрам. Таким образом, по габаритам эта модель максимально близка к Lada XRay, снятому с производства.

В случае, если в качестве донора для новой «Оки» выберут именно этот автомобиль, под его капотом будет установлен 1,5-литровый бензиновый мотор FAW мощностью 113 лошадиных сил, работающий в связке с 5-скоростной «механикой».

Альтернативой может стать 1,8-литровый агрегат, выдающий уже 139 «сил» и агрегатированный 6-диапазонной АКПП. Привод во всех случаях – только передний.

Если проекту возрожденной «Оки» и дадут «зеленый свет», то вряд ли в ближайшее время. Пока «АвтоВАЗ» занят поиском комплектующих для моделей собственной разработки, а также перспективными проектами кроссовера и минивэна на базе Lada Vesta.