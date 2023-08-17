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У китайской разновидности Volkswagen Tiguan появилась новая версия

Такие машины скоро могут появиться в России

Текст: Михаил Романченко
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Калужский завод уже давно не выпускает в России кроссоверы Volkswagen Tiguan, но такие машины приезжают на наш рынок по параллельному импорту. И иногда это не совсем те «Тигуаны» к которым мы привыкли.

К примеру, в Китае продают аналог этой модели, но с именем Tayron. Он немного отличается от Tiguan внешне и по габаритам, однако фактически является его местным аналогом. Накануне выяснилось, что у такого «паркетника» в «Поднебесной» появилась новая версия. 

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Выпуском VW Tayron в КНР занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen. Оно и анонсировало скорое появление в продаже в стране версии этой модели с приставкой Black Volcano Edition. Такие кроссоверы отличаются от простых «Тайронов» специальным черным цветом кузова с вулканической матовой текстурой. 

Черными в экстерьере машины оказались сделаны практически все детали, кроме шильдиков: это и радиаторная решетка, и воздуховоды, и даже патрубки выхлопа. 

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Что касается интерьера, то кроссовер практически полностью соответствует внутреннему убранству простого Tayron с трехспицевым рулевым колесом, цифровой комбинацией приборов, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, но отличается наличием эксклюзивной оранжевой строчки, распределенной по передней панели и сиденьям.

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Продавать специальную версию китайского аналога Tiguan собираются с 2-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил (350 Нм), связку которому составит 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями и полный привод. 

На рынке КНР Tayron Black Volcano Edition будет конкурировать с Buick Envision, Volkswagen Tiguan L, Hongqi HS5 и BYD Frigate 07. Его цена в зависимости от версии составит от 204 тысяч 900 до 259 тысяч 900 юаней (2,6 – 3,3 млн рублей).

Источник:MyDrivers

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