Toyota известна высокой экономичностью гибрида Prius, который стал пионером в классе машин, ориентированных на низкое потребление топлива. Но недавно в линейке компании появился седан, который и вовсе не расходует горючее. И его уже активно ввозят в Россию.

По информации Daily-Motor.ru, на российском рынке появились 4-дверки Toyota bZ3. Это седаны, полностью работающие на электричестве, ввезенные из Китая. Название этих машин отсылает к батарейному кроссоверу bZ4x, который с недавних пор также продается в РФ усилиями «серых» дилеров.

Длина автомобиля, построенного на современной платформе e-TNGA, составляет 4,7-метра, ширина – 1,8-метра, а размер колесной базы равен 2,9-метрам, что фактически делает эту электрическую Toyota прямым конкурентом Tesla Model 3.

Одна из главных фишек bZ3 заключается в том, как она выглядит не только снаружи, но и внутри. Машина может похвастать скрытыми в кузове дверными ручками, необычной передней частью, а также рублеными боковинами.

В салоне размещен мультимедийный экран в форме огромного планшета, поворотники управляются кнопками, расположенными на спицах овального рулевого колеса, а дверные ручки встроены в подлокотники.

В Россию Toyota bZ3 ввозят сразу в нескольких версиях. В базовом варианте мощность электромотора седана составляет 181 лошадиную силу, но доступны и более производительные машины, выдающие 242 л.с.

Запас хода таких 4-дверок, расходующих на 100 километров 0 литров бензина, варьируется от 517 до 617 километров в зависимости от комплектации.

Цены на Toyota bZ3 в России стартуют с отметки в 3 миллиона 200 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов 250 тысяч рублей.