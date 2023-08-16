Представлен Mini Cooper «на стероидах»: у него двигатель от Subaru Impreza WRX

В Великобритании показали результаты проекта, рализованного мастерской «DutchyGarage». В его основе оказался старый Mini Cooper, который скрестили с машиной, которая меньше всего подходила по формату – Subaru Impreza WRX.

Все началось с того, что хозяин сервиса Стив приобрел Mini 1961 года выпуска. Установленный в нем родной 0,8-литровый мотор мужчину не устроил, но идти стандартным тюнинг-путем с использованием двигателя VTEC от Honda он не захотел.

Вместо этого хозяин местной мастерской за небольшие деньги купил Subaru Impreza WRX 2010 года выпуска, кузов которой был сильно поврежден градом, использовав машину в качестве донора.

Большую часть деталей и агрегатов для своего проекта Mini Стив позаимствовал именно у «Субару», включая 5-скоростную МКПП, передний мост, винты, шланги и, самое главное, 2,5-литровый оппозитник EJ25, выдававший в «Импрезе» 265 лошадиных сил.

Для того, чтобы поместить его в заднюю часть Mini Cooper, машину пришлось лишить не только пола, но и сидений.

Переднюю и заднюю подвеску было решено позаимствовать у Mazda MX-5, задний привод которой отлично подходил для этого проекта. Дополнили общую картину люк в крыше, 15-дюймовые колесные диски, кресла WRX, магнитола, кондиционер и пара светодиодных фар.

Вишенкой на торте стал окрас кузова «синий металлик», напоминающий легендарный цвет Subaru.

Какая судьба ожидает получившийся автомобиль пока неизвестно, но не исключено что вскоре он отправится на продажу.