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Новый квадратный Hyundai Santa Fe получил практичную версию

Она существует только в фантазии одной дизайн-студии

Текст: Алексей Шмидт
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Презентация абсолютно нового Hyundai Santa Fe состоялась всего пять дней назад, но независимые дизайнеры уже приступили к различного рода инсинуациям относительно его кузова. Получивший оквадраченный кузов автомобиль оказался отличной отправной точкой для того, чтобы продемонстрировать его, но уже в новой ипостаси. К примеру в практичном и одновременно с этим утилитарном варианте – пикап.

Рендеры Santa Fe Pick Up подготовили автомобильные художники из студии «Digimods Design».

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Секрет превращения 4,8-метрового кроссовера в машину, способную перевозить нестандартные для подобного вида техники грузы, оказался прост: «паркетнику» растянули колёсную базу, уменьшили двери, а оставшееся пространство сзади отдали под грузовую платформу, попутно обув его в «грязевые» покрышки.

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Несмотря на урезанную корму, пикап сохранил основные элементы дизайна нового поколения кроссовера, включая H-образные фонари, а также надпись «Santa Fe» над ними. 

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Разумеется, выпускать такой автомобиль Hyundai не планирует. Santa Fe всегда был заявлен как среднеразмерный кроссовер и им с вероятностью 99,9% останется. 

Более того, у компании уже есть машина подобного типа, причем пользующаяся неплохим спросом от рынка к рынку – пикап Santa Cruz. Он крупнее «Санта Фе» и отлично заполняет собой собственную нишу. 

Источник:Digimods Design

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