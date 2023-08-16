Новый квадратный Hyundai Santa Fe получил практичную версию

Презентация абсолютно нового Hyundai Santa Fe состоялась всего пять дней назад, но независимые дизайнеры уже приступили к различного рода инсинуациям относительно его кузова. Получивший оквадраченный кузов автомобиль оказался отличной отправной точкой для того, чтобы продемонстрировать его, но уже в новой ипостаси. К примеру в практичном и одновременно с этим утилитарном варианте – пикап.

Рендеры Santa Fe Pick Up подготовили автомобильные художники из студии «Digimods Design».

Секрет превращения 4,8-метрового кроссовера в машину, способную перевозить нестандартные для подобного вида техники грузы, оказался прост: «паркетнику» растянули колёсную базу, уменьшили двери, а оставшееся пространство сзади отдали под грузовую платформу, попутно обув его в «грязевые» покрышки.

Несмотря на урезанную корму, пикап сохранил основные элементы дизайна нового поколения кроссовера, включая H-образные фонари, а также надпись «Santa Fe» над ними.

Разумеется, выпускать такой автомобиль Hyundai не планирует. Santa Fe всегда был заявлен как среднеразмерный кроссовер и им с вероятностью 99,9% останется.

Более того, у компании уже есть машина подобного типа, причем пользующаяся неплохим спросом от рынка к рынку – пикап Santa Cruz. Он крупнее «Санта Фе» и отлично заполняет собой собственную нишу.