В РФ начали завозить самую беспроблемную машину по версии британцев

Honda уже давно не поставляет свои автомобили в РФ, но периодически в продаже появляются новые машины этой компании, которые пригоняют из целого списка стран. Новым пополнением нашего рынка стал компактный хэтчбек, который является не только одним из самых доступных автомобилей в линейке «Хонда», но еще и один из самых беспроблемных.

Речь идет, конечно же, о Honda Fit. По информации Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли небольшую партию машин 2023 года выпуска, которые продают всего несколько дилеров, занимающихся реализацией параллельно импортированных автомобилей.

Благодаря малообъемным двигателям эта модель не попадает под запрет японских властей на поставку машин из «Страны восходящего солнца».

Праворульная 5-дверка доступна для наших покупателей как с 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 98 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором CVT, так и в гибридном исполнении на базе полуторалитрового ДВС с максимальной отдачей в 130 л.с. Привод во всех случаях может быть только передним, хотя в Японии такие машины продаются, в том числе и полноприводном варианте.

Цены на новые «Фиты» 2023 производственного года начинаются от 1 миллиона 80 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 150 тысяч рублей в зависимости от версии.

Особенность Honda Fit заключается в том, что этот хэтчбек считается одним из самых надежных автомобилей не только в линейке самой японской компании, но и в мире. А в Великобритании и вовсе называют эту модель (там она продается под именем Jazz) наиболее крепкой машиной на вторичном рынке.

Согласно исследованию авторитетного издания из «Туманного Альбиона» под названием «WhatCar», эта 5-дверка Honda обладает самым маленьким количеством технических проблем среди всех автомобилей, даже если покупать ее в подержанном состоянии.